2024-12-29 07:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

عناصر من الشرطة الإيرانية أمام مبنى السفارة التركية في طهران، في 2 ديسمبر الحالي (أ ف ب)

أسفر "هجوم إرهابي" أمس السبت عن مقتل ضابط شرطة داخل مدينة بندر لنجة الساحلية في محافظة هرمزغان جنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن المسؤول في الشرطة "استهدف" في الهجوم، مشيرة إلى أن "المهاجم قتل أيضاً".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها على الفور عن هذا الهجوم، وهو نادر في المحافظة الواقعة على مسافة نحو ألف كيلومتر جنوب طهران.

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خلال الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قتل 10 شرطيين في محافظة سيستان وبلوشستان إثر هجوم تبنته جماعة "جيش العدل" المتشددة، التي تنشط في هذه المنطقة الإيرانية انطلاقاً من قواعد خلفية في باكستان.

وجاء الهجوم قبل أيام من الذكرى السنوية لتفجيرين انتحاريين خلال الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي، قتل فيهما 100 شخص تقريباً عند نصب تذكاري في جنوب شرقي إيران لتأبين قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، الذي اغتيل في العراق عام 2020 بطائرة مسيرة أميركية. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين.



