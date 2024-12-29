محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة 18 للبريمرليج

2024-12-29 08:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تصدر المصري محمد صلاح نجم ليفربول، التشكيل المثالي للجولة 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح، هدفا، في فوز ليفربول بنتيجة 3-1 على ليستر سيتي، في جولة البوكسينج داي.

في الوقت نفسه، لم يتواجد أي لاعب من صفوف مانشستر سيتي، في التشكيل المثالي، بعد التعادل المحبط 1-1 مع إيفرتون.

وبحسب شبكة "هوسكورد"، فقد شهد التشكيل المثالي للجولة، تواجد ثنائي ليفربول، محمد صلاح وكودي جاكبو، وجاء التشكيل المثالي لجولة البوكسينج داي كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو (فولهام).

الدفاع: وان بيساكا (وست هام) - موريلو (نوتنجهام فورست) - ديان هويسين (بورنموث) - مايلز سكيلي (آرسنال).

الوسط: جويلنتون (نيوكاسل يونايتد) - كول بالمر (تشيلسي) - كودي جاكبو (ليفربول) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) - ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد).