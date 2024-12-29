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محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة 18 للبريمرليج

محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة 18 للبريمرليج
محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة 18 للبريمرليج
2024-12-29 08:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تصدر المصري محمد صلاح نجم ليفربول، التشكيل المثالي للجولة 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح، هدفا، في فوز ليفربول بنتيجة 3-1 على ليستر سيتي، في جولة البوكسينج داي.
 في الوقت نفسه، لم يتواجد أي لاعب من صفوف مانشستر سيتي، في التشكيل المثالي، بعد التعادل المحبط 1-1 مع إيفرتون.

وبحسب شبكة "هوسكورد"، فقد شهد التشكيل المثالي للجولة، تواجد ثنائي ليفربول، محمد صلاح وكودي جاكبو، وجاء التشكيل المثالي لجولة البوكسينج داي كالتالي
 حراسة المرمى: بيرند لينو (فولهام).
 الدفاع: وان بيساكا (وست هام) - موريلو (نوتنجهام فورست) - ديان هويسين (بورنموث) - مايلز سكيلي (آرسنال).
 الوسط: جويلنتون (نيوكاسل يونايتد) - كول بالمر (تشيلسي) - كودي جاكبو (ليفربول) - محمد صلاح (ليفربول).
 الهجوم: ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) - ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد).



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