غوارديولا يتعهد بعدم الاستقالة من مانشستر سيتي

2024-12-29 08:40:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

تعهد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بعدم الاستقالة، حيث يسعى لاستعادة بريق الفريق المفقود.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن مدرب مانشستر سيتي يرفض أيضا توجيه أصابع الاتهام لأي لاعب بالفريق وسط التراجع المفاجئ الذي يعاني منه حامل اللقب في الأداء والنتائج.

ويواجه غوارديولا موقفا صعبا لم يسبق له مثيل، في مسيرته التدريبية اللامعة بعد الخسارة في 9 مباريات، وتحقيق انتصار وحيد في 13 مباراة.

ويعد هذا تراجعا كبيرا لمانشستر سيتي، الفائز بستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 7 مواسم، ولكن غوارديولا يصر على أنه مازال متعطشا لتغيير الوضع الحالي.

وقال المدرب الإسباني: "سأحاول، وسأواصل العمل. في بعض الأحيان تعتقد أن الانطلاقة السلبية ستنتهي مبكرا أو سيكون من السهل حلها، ولكن في حالات أخرى تحتاج للمزيد من الوقت".

وأضاف: "لن أستسلم. أريد البقاء هنا. أريد أن أغير الوضع، وفي ظل الوضع الذي نعيشه، يتعين علينا أن نفعل ذلك".

وأكمل: "الاختبار الأكبر هو العودة مجددا، ولكننا فعلنا هذا من قبل".