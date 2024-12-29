ارتفاع معدل صادرات نفط العراق الى امريكا

2024-12-29 08:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لامريكا ارتفعت خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 229 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.844 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 302 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.146 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 229 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 20 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 209 آلاف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.919 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 397 الف برميل يومياً، تلتها السعودية بمعدل 368 ، ومن كولومبيا بمعدل 276 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 248 الف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بمعدل 237 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور كانت بمعدل 69 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل 120 الف برميل يومياً، و من ليبيا بمعدل 50 الف برميل يوميا".