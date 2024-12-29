مصرع شاب وطفلة بحادثين منفصلين في بغداد

2024-12-29 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، بمصرع شاب وطفلة في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً لقيت مصرعها نتيجة تناولها مواد "قرص سموم" يستخدم للقوارض داخل منزلها ضمن مدينة الصدر"، موضحاً أن "السلطات الأمنية تحفظت على والدها لحين انتهاء التحقيق ومعرفة ما اذا كان الحادث انتحار او بشكل عرضي".

وأضاف المصدر أنه "في حادث منفصل لقي شاب تولد 1998 مصرعه، نتيجة تعرضه لحادث سقوط اسلاك تيار كهربائي عليه بقوة 11 الف واط، ضمن معسكر الرشيد".







