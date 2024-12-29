ضبط مخلفات حربية لعصابات "داعش" الإرهابية في محيط بغداد

2024-12-29 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، عن ضبط مخلفات حربية لعصابات "داعش" الإرهابية في محيط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها شرعت بتنفيذ عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي شَملت قُرى وارياف وبساتين محيط العاصمة بغداد، وذلك من خلال قطعات فرقتي المشاة (السادسة، السابعة عشر) ولواء مغاوير القيادة والقطعات الملحقة بهم".

وأضافت أن "العملية نتج عنها ضبط مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة عبارة عن عبوات ناسفة عدد (2 جلكان) ومقذوفات تالفة"".

وتابعت القيادة أن "العملية جاءت بالتنسيق مع قسم الاستخبارات والأمن وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، ووفقاً للخطط الأمنية المعدة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ضمن مناطق محيط العاصمة".