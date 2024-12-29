زحام خانق يشل حركة المرور بأغلب شوارع العاصمة

2024-12-29 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها، وذلك بالتزامن مع بداية الاسبوع.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

سريع الدورة مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة داخل مزدحمة

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

ساحة الفارس مزدحمة

المنطقة الخضراء مزدحمة

شارع الكندي مزدحم