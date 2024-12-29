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إحداهما ديربي كوردستان .. اليوم اقامة مباراتين مؤجلتين بدوري نجوم العراق

إحداهما ديربي كوردستان .. اليوم اقامة مباراتين مؤجلتين بدوري نجوم العراق
إحداهما ديربي كوردستان .. اليوم اقامة مباراتين مؤجلتين بدوري نجوم العراق
2024-12-29 09:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُقام، اليوم الاحد، مباراتان مؤجلتان من الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والسليمانية .

ويلاقي فريق نوروز ضيفه فريق دهوك في ديربي كوردستان في المباراة المؤجلة الاولى من الجولة التاسعة، وتقام المباراة على ملعب نوروز في السليمانية عند الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر.

ويحتل فريق دهوك المركز العاشر برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل فريق نوروز المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط ، وذلك بعد انتهاء الجولة الـ 11.

بينما يواجه فريق الشرطة ضيفه فريق الميناء في المؤجلة الثانية من الجولة ذاتها ، على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة مساءً .

ويحتل فريق الشرطة المركز الثاني في ترتيب فرق دوري نجوم العراق برصيد 21 نقطة ، بينما يحتل الميناء المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة .

وشهد تأجيل عدد من جولات دوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025، بسبب ارتباط نادي الشرطة ببطولة دوري ابطال اسيا للنخبة، ونادي القوة الجوية ببطولة دوري ابطال اسيا 2 ، ونادي دهوك ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية .

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