2024-12-29 10:18:04 - المصدر: ايشان

علق وزير الرياضة والشباب، أحمد المبرقع، على خروج خروج المنتخب العراقي من بطولة كأس الخليج 26 في الكويت، بعد هزيمته أمام المنتخب السعودي. وقال المبرقع: “لنا الحق كحكومة أن نسأل عن أسباب التراجع، بالرغم من الدعم الكبير الذي يقف على رأسه دولة رئيس مجلس الوزراء”. وأردف: “خروج منتخبنا المبكر من خليجي 26 وهو بطل النسخة […]

ظهرت المقالة وزير الرياضية يعلق على خسارة المنتخب: لا يمحوها سوى التأهل لكأس العالم أولاً على ايشان.



