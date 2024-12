السلطات الكورية الجنوبية ترجح سبب تحطم الطائرة لاصطدامها بطيور

2024-12-29 10:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةرجّحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون حادث تحطّم طائرة على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غرب البلاد، الأحد، ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.وقال لي جيونغ-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحفي إنّ "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية. ومع ذلك، […]

