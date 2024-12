2024-12-29 10:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادسجلت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، انخفاضا بالحرارة عن ما سجلته أمس بفارق درجتين وضباب كثيف يغطي أغلب المناطق.

