المبرقع: الخروج من خليجي 26 صدمة لجماهير العراق والمطلوب تدارك الموقف

2024-12-29 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

علق وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، على خروج المنتخب الوطني المبكر من بطولة كأس الخليج 26 التي أُقيمت في الكويت، مؤكداً أن الخروج من البطولة شكل صدمة لجماهير العراق ولايمحوها سوى التأهل لكأس العالم.

وقال المبرقع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الخروج من خليجي 26 شكل صدمة لجماهير العراق، خصوصاً أن المنتخب كان بطل النسخة السابقة وكان مرشحاً قوياً للحفاظ على اللقب "، مشيراً الى أن" على الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يجد الحلول المناسبة عبر لجانه الفنية لمعالجة الوضع".

وأضاف المبرقع أن" البطولة وإن لم تكن ذات أهمية كبيرة، إلا أن لدينا استحقاقات أهم في المستقبل والمطلوب الآن هو تدارك الموقف ولا يمكن أن يمحو هذه الخسارة سوى التأهل لكأس العالم".

وتابع المبرقع :" لنا الحق كحكومة أن نسأل عن أسباب التراجع، بالرغم من الدعم الكبير الذي يقف على رأسه دولة رئيس مجلس الوزراء"، لافتاً الى أن" مسؤوليات الوزارة تتضمن متابعة كافة الجوانب الرياضية في العراق، وأن نكون قريبين من اللجنة الأولمبية وجميع الاتحادات الرياضية".