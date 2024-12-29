2024-12-29 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعقررت الهيئة الإدارية لنادي الكرخ الرياضي، قبول استقالة مدرب فريق السلة، بلال حاتم بعد النتائج السلبية في دوري المحترفين.وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" إدارة نادي الكرخ، وافقت على استقالة مدرب فريق السلة بالنادي، بلال حاتم بعد النتائج غير المرضية للفريق بدوري المحترفين العراقي، وآخرها الخسارة من الحلة".وأضاف أن" الهيئة الإدارية، سمت المدرب عقيل نجم، الذي سبق وأن درب أندية من دوري المحترفين وعمل مساعداً لمدرب المنتخب الوطني، لقيادة الفريق لما تبقى من الموسم الحالي".