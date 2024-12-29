سبب معلن وآخر مخفي.. لماذا قطعت ايران الغاز عن العراق؟

2024-12-29 11:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، عن أسباب قيام إيران بقطع الغاز عن العراق، فيما أشار إلى ان هناك سببين وراء هذا القطع، أحدهما معلن وأخر غير معلن.

وكتب المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، أن" هناك سببين وراء قطع الغاز الإيراني عن العراق، أولهما السبب المباشر والمعلن من ايران بأنها تقوم بصيانة خطوط الانابيب الناقلة للغاز الى العراق، ويبدو هذا السبب غير مقنع لان ايران أبلغت العراق حسب بيان رسمي بأن قطع الإمدادات سيستمر لمدة 15 يومًا فقط، لكن حتى الآن ما زال الضخ متوقفًا على الرغم من مرور اكثر من شهر من إيقافه في حين ان ايران لم تقطع الغاز عن تركيا، التي تعتمد هي الأخرى على الغاز الطبيعي الإيراني بنسبة تتراوح بين 16 إلى 18%، وذلك رغم حاجة طهران لكل الغاز".

وأضاف، أن" ان السبب الحقيقي وهو الثاني، لقطع الغاز الإيراني عن العراق هو نقص الغاز في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة للتدفئة، إلى جانب عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك، بل وصل الأمر إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يوميًا في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية اذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء في إيران عن العمل من إجمالي نحو 600 محطة، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل. وعلى ذلك يبدو ان قصة تزويد ايران للعراق بإمدادات منتظمة ومستقرة من الغاز اوشكت على الانتهاء خاصة بعد ان تكررت في السنوات الثلاث الماضية حالات عدم قدرة ايران على الإيفاء بالتزاماتها بالكميات المتفق عليها والمحددة بنحو 50 مليون متر مكعب يوميا".

وأكد المرسومي، أن" على العراق ان يجد البديل عن الغاز الإيراني سواء كان ذلك من خلال الاستيراد من دول أخرى مثل تركمانستان وقطر او من خلال استغلال كل الغاز المصاحب وحقول الغاز الحر والإسراع ببناء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية.