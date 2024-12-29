انخفاض طفيف يطرأ على اسعار الدولار في أسواق بغداد

2024-12-29 11:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، انخفاضا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151400 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 151600 دينار مقابل 100 دولار. وأضاف أن أسعار …

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