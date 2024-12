2024-12-29 11:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لامريكا ارتفعت خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 229 الف برميل يوميا. وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه “عراق اوبزيرفر”، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.844 ملايين برميل يوميا منخفضة …

The post خلال الاسبوع الماضي.. ارتفاع معدل صادرات نفط العراق الى امريكا first appeared on Observer Iraq.