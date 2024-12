الأنواء الجوية: لا أمطار في ذي قار خلال اليومين المقبلين مع طقس مستقر

2024-12-29 11:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير دائرة الأنواء الجوية في ذي قار، أحمد كريم، عن استقرار الحالة الجوية في المحافظة اليوم وغداً، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 18 و20 درجة مئوية، بينما ستتراوح الصغرى بين 6 و8 درجات مئوية. وأوضح كريم، خلال تصريح للبرنامج الصباحي عبر إذاعة الناصرية، أن الأجواء ستكون...

