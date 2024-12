مصرع سائق دراجة نارية في حادث سير مروع قرب جسر الهولندي بالناصرية

2024-12-29 11:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:شهد قضاء الناصرية اليوم حادث سير مروع أسفر عن وفاة سائق دراجة نارية قرب جسر الهولندي.وأفاد مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية أن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة نوع تريلة بدراجة نارية كان صاحبها يحاول الخروج إلى الطريق الرئيسي، مما أسفر عن مصرعه في الحال. وأوضح...

