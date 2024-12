منتخب عمان يهدد بالانسحاب من كأس الخليج

2024-12-29 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر هدد الاتحاد العماني لكرة القدم بالانسحاب من بطولة كأس الخليج، وذلك بسبب دراسة الاتحاد الخليجي، تغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية، بعد حسم المتأهلين إلى المربع الذهبي. وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد ذكرت أن المقترح المقدم في اجتماع الاتحاد الخليجي، هو إقامة لقاء السعودية وعمان يوم 31 …

