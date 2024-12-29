2024-12-29 11:45:04 - المصدر: ايشان

أفادت وكالة “يونهاب” بسقوط ما لا يقل عن 96 قتيلا في تحطم طائرة بمطار بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد. وقالت الوكالة إن طائرة تابعة لشركة “جيجو إير” تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية. ونجا شخصان على الأقل أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، وفقما […]

ظهرت المقالة تحطم طائرة في كوريا الجنوبية يودي بحياة 96 شخصا وشركة “جيجو” تعتذر أولاً على ايشان.



