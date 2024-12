2024-12-29 12:25:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأثارت تصريحات رئيسة "مكتب شؤون المرأة" بحكومة تصريف الأعمال في سوريا، عائشة الدبس، حول وضع المرأة في الإدارة الجديدة للبلاد، جدلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.وخلال مقابلة لها مع شبكة "TRT" التركية، قالت الدبس حول وضع المرأة في الإدارة الجديدة لسوريا، "الإدارة الجديدة في سوريا ستعمل على صنع نموذج يناسب وضع وظروف المرأة السورية". […]

