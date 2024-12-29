الداخلية تتوعد بعقوبات مشددة على مخالفي القوانين في احتفالات رأس السنة

2024-12-29 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توعدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (29 كانون الاول 2024)، بمعاقبة مطلقي العيارات النارية ومخالفي الذوق العام خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عن إحصائيات ونشاطات العام 2024 لتشكيلات وزارة الداخلية وتابعته "بغداد اليوم"، إن" عام 2024 كان عاماً أمنياً مميزاً، فيما لفت إلى أنه سيتم أطلاق خط الطوارئ بالرقم 911 في التاسع من شهر كانون الثاني من العام الجديد".

وأضاف" سنمنع إطلاق العيارات النارية وسنحاسب بشدة من يخالف الذوق العام خلال احتفالات رأس السنة، مشيرا الى انه تم التعاقد مع شركة كورية على شراء طائرتين لإطفاء الحرائق لأول مرة في تاريخ الوزارة".

وأكمل، انه" سيتم إنشاء مستشفى خاصة لقوى الأمن الداخلي، وطبقنا نظام القبضة الحديدية وسنحد من عسكرة المجتمع".

وأمضى بالقول، أنه" لأول مرة تعزز وزارة الداخلية قدراتها الالكترونية لمكافحة الابتزاز الالكتروني، كما سجلت انخفاضًا بالجريمة بنسبة 18 بالمئة، وتراجع جرائم الخطف والسرقة بنسبة 20 بالمئة".

وأوضح، ان" جرائم الخطف والسرقة انخفضت بنسبة 20 بالمئة وانخفاض الجرائم الإرهابية بنسبة 82 بالمئة، مبينا أن" العراق يتمتع بوضع أمني جيد من خلال انخفاض نسب الجرائم بشكل عام، مؤكدا أن" وزارة الداخلية ذاهبة باتجاه الأتمتة لمنع الفساد.