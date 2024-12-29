حماية مشعان الخزرجي يعتدون على ممتلكات موظفي الوقف السني في جامع أم القرى

2024-12-29 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، باعتداء عناصر من فوج حماية رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي على ممتلكات موظفي الوقف داخل جامع أم القرى.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن موظفي الوقف في جامع أم القرى تفاجأوا صباح اليوم باقتحام عدد من حمايات الخزرجي إلى باحة الجامع وقاموا بتفريغ عجلات إطارات السيارات من الهواء رغم وجود موافقات رسمية مسبقة على دخولها إلى الساحة الخارجية بالمبنى.

وطالب الموظفون بحسب المصدر رئيس الديوان، ببيان أسباب هذا التصرف والاعتداء على ممتلكات خاصة لموظفين بالقطاع العام وخلال أوقات الدوام الرسمي دون مبرر أو مسوغ قانوني



