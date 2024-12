القبض على عصابة لسرقة السيارات في البصرة

2024-12-29 13:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر تمكنت شعبة مكافحة جرائم الزبير، اليوم الاحد، من تفكيك واعتقال عصابة لسرقة السيارات في قضاء الزبير واطرافه. وقال مصدر امني لـ”عراق اوبزيرفر”، ان متابعات استمرت أياما تمكنت من تفكيك عصابة لسرقة السيارات في قضاء الزبير واعتقال 3 متهمين يشكلون تلك العصابة. واشار الى اجراء التحقيق وتدوين اقوالهم واعترافاتهم وكانت آخرها طعن مواطن …

