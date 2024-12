الداخلية: منع إطلاق العيارات النارية خلال الاحتفال بالسنة الجديدة

2024-12-29 13:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ان خطة الاحتفال برأس السنة لا تتضمن أية قطوعات، مبينةً منع إطلاق العيارات النارية ومحاسبة المخالفين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عن إحصائيات ونشاطات العام 2024 لتشكيلات وزارة الداخلية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن” عام 2024 كان عاماً أمنياً مميزاً، فيما لفت …

