الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن مستشفى الشعب: سيكون جاهزا خلال ايام قليلة

2024-12-29 13:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تفاصيل مستشفى الشعب الذي افتتحه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس، مبينةً أن المستشفى سيكتمل تعقيمه خلال 3 إلى 4 أيام لاستقبال المرضى. وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، باسم صباح في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “مستشفى الشعب، هو مستشفى عام مكون من 200 سرير، إضافة …

