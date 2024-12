2024-12-29 13:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها، وذلك بالتزامن مع بداية الاسبوع. ادناه الموقف المروري في شوارع العاصمة بغداد: جسر الجادرية مزدحم جسر الطابقين مزدحم سريع الدورة مزدحم جسر الميكانيك مزدحم محمد القاسم مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسّر العلوية مزدحم مجسّر الربيعي مزدحم مجسر قرطبة مزدحم جسر السنك مزدحم جسر الجمهورية مزدحم جسر باب المعظم مزدحم جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم جسر الربيع مزدحم جسر صليخ مزدحم مجسّر الشعب مزدحم جسر البنوك مزدحم شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم تقاطع ميسلون مزدحم شارع مطار المثنى مزدحم شارع مطار بغداد مزدحم …

