رئيس أركان الحشد يصل إلى الأنبار لمناقشة تأمين الحدود

2024-12-29 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وصل رئيس أركان الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، اليوم الأحد، إلى قيادة عمليات الأنبار في مدينة القائم لمناقشة تأمين الحدود.

وذكر بيان لمديرية إعلام الحشد الشعبي، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي والوفد المرافق له وصلوا إلى قيادة عمليات الأنبار في مدينة القائم".

وأشار الى أنه "كان في استقباله، قائد عمليات الأنبار للحشد، قاسم مصلح وعدد من القادة الميدانيين، وعقد رئيس الأركان فور وصوله اجتماعا أمنيا لمناقشة آخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين الحدود العراقية -السورية".

وأكد المحمداوي، بحسب البيان، على "الالتزام بتوجيهات وتوصيات القائد العام للقوات المسلحة في مسك الحدود ومنع أي خطر قد يهدد أمن البلاد"، مشدداً على "ضرورة التعاون مع القوات الأمنية من الجيش العراقي والداخلية وحرس الحدود ورفع الجهوزية التامة للقطعات العسكرية وتكثيف المهام لتأمين الشريط الحدودي من أي طارئ محتمل".