الفنان محمود أبو العباس: منحة رئيس الوزراء لدعم الدراما تدخل حيز التنفيذ

2024-12-29 13:55:03 - المصدر: واع

بغداد-واع-أحمد سميسم

أكد رئيس لجنة منحة رئيس الوزراء لدعم الدراما التلفزيونية، الفنان محمود أبو العباس، اليوم الأحد، المباشرة بتصوير عدد من المسلسلات التلفزيونية التي من المؤمل أن تعرض في رمضان القادم.

وقال الفنان أبو العباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كاميرات التصوير دارت اليوم على عدد من المسلسلات التلفزيونية المميزة المدرجة ضمن منحة رئيس الوزراء لدعم الدراما التي تحاكي عدداً من المواضيع المهمة في المجتمع التي قد تكون بعيدة عن الأضواء".

وأضاف: "تمت المباشرة بتصوير مسلسل (النقيب) من تأليف الكاتب الشاب جعفر تايه وإخراج وثاب محمد الصكر، والمسلسل الثاني حمل اسم (أولاد جابر) تأليف الدكتور ماهر مجيد وإخراج شادي زيدان، بينما المسلسل الثالث كان بعنوان (المنسيون) تأليف مهند هادي وإخراج حيدر الشامي"، مشيرا الى أن "هذه الأعمال جاءت بناء على توجيهات رئيس الوزراء لدعم الفنان العراقي بمختلف التخصصات الفنية".

وأشار أبو العباس الى أن "هذه الأعمال التلفزيونية هي بداية لمجموعة من المسلسلات التي ستنطلق لاحقا، من بينها 15 سهرة تلفزيونية، التي ستوفر فرصة كبيرة لعدد من الفنانين والمخرجين للاشتغال في تلك الأعمال الذين لم تتوفر لهم الفرص للعمل في هذا العام"، لافتا الى أن "المسلسلات التلفزيونية ستكون على مستوى لائق من حيث العناصر الفنية وأجور الفنانين التي ستكون مجزية ومضاعفة وعلى غير المعتاد قياساً بأجور الأعمال التلفزيونية السابقة".

وأكد أن "المسلسلات تحاكي مواضيع متنوعة حساسة من واقع المجتمع العراقي كالتضحيات التي قدمها الناس ضد الإرهاب وما تعرض له أبناء الشعب العراقي من ظلم وجور خلال حقبة زمنية مضت فضلاً عن التطرق عن الوضع الحالي في جزئيات كثيرة"، مشيرا الى أن "هذه الأعمال التلفزيونية قد خطط لها سنة كاملة من العمل الدؤوب من اجل أن تكون الأعمال الدرامية ذات قيمة فنية متطورة من حيث دقة الاختيار وجمالية الصورة لتحدث نقلة نوعية في الدراما العراقية".

ولفت الى أن "المسلسلات التلفزيونية الحائزة على موافقة اللجنة للبث، بلغت من 6 الى 7 مسلسلات من أصل 142 مسلسلاً، بينما التمثيليات المختارة للتنفيذ بلغت أقل من 20 تمثيلية من أصل 90، ستوزع بطريقة صحيحة ومنصفة بين عدد من الشركات الرصينة التي ستنتج هذه الأعمال".