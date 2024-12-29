القضاء يحسم ملف فندق نينوى مع المستثمر بعد شكاوى استمرت لسنوات

2024-12-29 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، مصادقة محكمة التمييز على قرار فسخ عقد المستثمر بقضية فندق نينوى الدولي (أوبروي) أفخم فنادق المحافظة.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة التمييز الاتحادية صادقت على الحكم الابتدائي الذي أيدته محكمة الاستئناف بفسخ العقد الخاص بفندق نينوى الدولي (أوبروي) مع المستثمر".

وأوضح المحافظ، أن القرار "جاء بعد نزاع قضائي طويل بين وزارة الثقافة والمستثمر حول إدارة الفندق، وهو أحد أفخم الفنادق في نينوى".

يُذكر أن الفندق تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب على تنظيم داعش، مما أثر على نشاطه التجاري والسياحي.

وكان الفندق يمثل معلماً بارزاً في المدينة، ولكنه تحول إلى ملف قضائي معقد نتيجة الدعاوى المتبادلة.