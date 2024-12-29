مجلس البصرة يستدعي رئيس هيئة استثمار المحافظة للاستجواب (وثائق)

2024-12-29 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قرر مجلس محافظة البصرة، يوم الأحد، استجواب رئيس هيئة الاستثمار فيالمحافظة على خلفية تلكؤ العديد من المشاريع.

وجاءفي وثائق وردت لوكالة شفق نيوز، أن رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظةأطياف زهير، قدمت طلباً لرئاسة المجلس لتحديد جلسة لاستجواب رئيس هيئة استثمارالبصرة.

وقالتزهير لوكالة شفق نيوز، إن "هناك العديد من المشاريع المتلكئة في المحافظة وأبرزهامول الخورة، ومدينة البصرة الحديثة، وعدداً من المستشفيات الاستثمارية".

ووفقاًللوثائق فقد حددت رئاسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاريموعداً لاستجواب رئيس هيئة استثمار البصرة بسبب المشاريع المتلكئة في المحافظة.