السوداني: الطاقة المتجددة حل سريع وجذري لأزمة الكهرباء والتلوث

2024-12-29 14:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، دعمه إجراءات الفريق الوطني الهادفة لإيجاد حلول سريعة وجذرية في ملف إنتاج الطاقة المتجددة، لمواجهة التلوث والحد من الانبعاثات الضارة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني ترأس اليوم، اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".

وأضاف أن "الاجتماع شهد متابعة واستعراض الإجراءات التي اتخذها الفريق، من خلال المباشرة بنصب منظومات الطاقة المتجددة في البنايات الحكومية كمرحلة أولى، من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، وضمان الوفرة في إنتاج الطاقة وترشيد استهلاكها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء حسب البيان، دعمه إجراءات الفريق الوطني الهادفة لإيجاد حلول سريعة وجذرية في ملف إنتاج الطاقة المتجددة، مبيناً أن هذه المساعي والجهود تأتي ضمن مستهدفات عمل الحكومة، ولتحقيق إضافة الكثير من القدرات الكهربائية التي يمكن توليدها من الطاقة الشمسية، فضلاً عن أثر هذه الخطوات في مواجهة التلوث وخفض نسَبهِ في المدن، والحدّ من الانبعاثات الضارة.



