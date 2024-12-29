العراق يقدم التعازي للشعب والحكومة الكورية الجنوبية بحادث تحطم الطائرة

2024-12-29 14:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدمت جمهورية العراق، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، التعازي للحكومة والشعب الكوري الجنوبي بحادث تحطم الطائرة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية كوريا الجنوبية حكومةً وشعباً، إثر حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع في مطار مـوان الدولي، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا".

وأضافت انها "تتقدم بأصدق مشاعر التعاطف مع أسر الضحايا وعائلاتهم"، مؤكدة "تضامن العراق الكامل معهم في هذا الحادث الأليم".

وعبرة الوزارة عن "أملها في أن يتمكن الشعب الكوري الجنوبي من تجاوز هذه المحنة بعزيمة وصبر"، متمنية "الشفاء العاجل للمصابين".



