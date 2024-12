محافظ ذي قار يوجه بإعادة تحريك الصبات الخرسانية المحيطة بالسجن الإصلاحي لتسهيل حركة المرور

2024-12-29 14:05:08 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، تعليمات فورية بعد الاتفاق مع قيادة شرطة المحافظة وإدارة حماية السجن، بإعادة تحريك الصبات الخرسانية المحيطة بالسجن الإصلاحي بمسافة 5 أمتار، في خطوة لتحسين حركة المرور وتعزيز البنية التحتية في المنطقة. وأوضح المحافظ في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن الشارع المحيط...

