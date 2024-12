تخصيص 11 ألف قطعة سكنية في قلعة سكر والفجر لتصفير مستحقي السكن

2024-12-29 14:05:08 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط عن تخصيص 11 ألف قطعة سكنية في قضائي قلعة سكر والفجر بهدف تلبية احتياجات جميع الشرائح المستحقة للسكن. وأوضح المهندس رزاق العلي لشبكة اخبار الناصرية أن الحصة المقررة تشمل 6 آلاف قطعة سكنية في قضاء قلعة سكر و5 آلاف قطعة في...

