2024-12-29 14:36:04 - المصدر: ايشان

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن خطة الاحتفال برأس السنة لا تتضمن أية قطوعات، فيما أشارت إلى أنه سنمنع إطلاق العيارات النارية وسنحاسب بشدة من يخالف الذوق العام خلال احتفالات رأس السنة. وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، إن “الوزارة أعدت خطة محكمة ستخلو من جميع القطوعات وسيكون هناك نشر […]

ظهرت المقالة تمنع العيارات النارية وتحاسب المخالفين.. خطة الداخلية لـ”رأس السنة” بلا قطوعات للشوارع أولاً على ايشان.



