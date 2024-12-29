2024-12-29 14:36:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما لفتت إلى تساقط للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الغد. وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وغائماً جزئياً مع زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى […]

ظهرت المقالة طقس العراق: ضباب يتشكل صباحا وفرص لتساقط الأمطار أولاً على ايشان.



