أهالي الحبانية يشكون غياب مستشفى وإدارة القضاء: ستنجز خلال 3 سنوات

2024-12-29 14:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ رغم ما شهده مركز محافظة الأنبار، من تعبيد للطرق وإنشاء بعض البنى التحتية،إلا أن قضاء الحبانية، ما يزال يعاني من نقص في أبسط حقوق المواطنين، وهو مستشفىمتكامل يوفر الرعاية الصحية لسكانه، فغيابه فاقم المعاناة وخاصة بالحالات المرضيةالطارئة، لكن إدارة القضاء كشفت أن العمل ببناء المستشفى أنطلق يوم السبت، على أنيكتمل بعد ثلاث سنوات.

وقالالناشط المدني، علي الفهد، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب مستشفى متخصص فيالقضاء، أجبر الأهالي على السفر إلى أقضية ومدن أخرى لتلقي العلاج، مما يضيف أعباءمالية ومعاناة إضافية، خصوصًا للحالات الطارئة".

وطالبالفهد، الجهات المعنية بـ"الإسراع في إنجاز مشروع مستشفى الخالدية، الذي يعدمطلباً أساسياً لتحسين الواقع الصحي في القضاء والنهوض بالخدمات الصحية لتلبيةاحتياجات السكان المتزايدة".

ويشكوعدد من المواطنين في محافظة الأنبار من انعدام الخدمات الصحية وغياب خدمة الطوارئبالمؤسسات الصحية في المحافظة، فضلاً عن غلاء أسعار الخدمات الطبية والعلاجية فيالمستشفيات الأهلية الخاصة التي أصبحت بديلاً للمؤسسات الحكومية في مختلف مناطقمحافظة الأنبار.

وتعرضتأغلب المستشفيات الحكومية في محافظة الأنبار للدمار، بعد سيطرة داعش على المحافظةعام 2015، فيما يعاني الأهالي من نقص الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة الرنين والمفراسوأجهزة غسل الكلى وغيرها.

وكانتدائرة صحة الأنبار، أعلنت في شباط/ فبراير الماضي، عن تفاصيل خطة مشاريعها فيالمحافظة للعام الحالي، مؤكدة أن هذه المشاريع تهدف إلى تطوير الواقع الصحي فيالمؤسسات الحكومية، وتضمنت إكمال وتجهيز مراكز تخصصية مثل جراحة الأطفال والقسطرةوأمراض القلب ومركز زرع الكلى، وكذلك مشروع إنشاء مركز الكلى والأمراض البولية فيالفلوجة ومركز الأورام، بالإضافة إلى مركز تأهيل بدني ومركز لأمراض الجهاز الهضمي.

منجهته، أكد قائممقام قضاء الحبانية، علي داوود، لوكالة شفق نيوز، "انطلاقمشروع بناء مستشفى الخالدية الكبير سعة 100 سرير".

وأضاف،أنه "تم تسليم موقع مشروع بناء مستشفى الخالدية الكبير إلى الشركة المنفذة،حيث باشرت أعمال البناء صباح اليوم السبت"، مبينا أن "المشروع، الذيتبلغ سعته 100 سرير، سيكتمل خلال مدة ثلاث سنوات، مع السعي لتقليص هذه المدةبالتنسيق مع الشركة المنفذة".

وأشارداوود إلى "أهمية المشروع لسكان القضاء الذين عانوا طويلاً من نقص الخدماتالصحية"، مؤكداً أن "هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين القطاعالصحي في القضاء، معربًا عن التزامه بخدمة أبناء المنطقة وتلبية احتياجاتهم".

ويعانيقضاء الحبانية في محافظة الأنبار منذ سنوات من نقص حاد في الخدمات الصحية، حيثيواجه السكان صعوبة كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، رغم حاجةالمنطقة الماسة لمرافق صحية متكاملة.