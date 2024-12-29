الأعرجي يؤكد أهمية العمل لرفع القدرات التدريبية للدفاع والداخلية وتطوير ملف الأمن السيبراني

2024-12-29 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، على أهمية العمل لرفع القدرات التدريبية لوزارتي الدفاع والداخلية وتطوير ملف الأمن السيبراني.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل اليوم بمكتبه، قائد بعثة حلف "الناتو" في العراق، الفريق لوكاس شخويرس والوفد المرافق له".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الأعرجي "على أهمية العمل لرفع القدرات التدريبية للدفاع والداخلية وتطوير ملف الأمن السيبراني بما يحقق المتطلبات العراقية".