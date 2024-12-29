2024-12-29 15:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حذرت قيادة شرطة واسط، يوم الأحد، أصحاب المحال التجارية والأسواق فيالمحافظة من بيع وشراء وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بمناسبة أعياد رأس السنةالميلادية.

وذكرتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تزامناً مع أعياد رأس السنة الميلادية،تحذر قيادة شرطة محافظة واسط أصحاب المحال التجارية والأسواق من بيع وشراء وتداولالألعاب النارية والمفرقعات".

وتوعدتالقيادة باتخاذ "إجراءات رادعة بحق التجار وأصحاب المحال المخالفين وفقاًللقانون".

وكانالمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، قد أكد أن"الوزارة أعدت خطة لاحتفالات رأس السنة تخلو من جميع القطوعات بشكل تام،وسيكون هناك نشر لعناصر الأمن ورجال الشرطة والدوريات، وسنحاسب بشدة مخالف الذوقالعام".

وأشارالعميد ميري في مؤتمر صحفي عقد ببغداد في وقت سابق من اليوم وحضره مراسل وكالة شفقنيوز، إلى أن "هناك تشديداً في إجراءات المرور وتأمين الفعاليات الخاصة في رأسالسنة كافة، وتعزيز الإجراءات والحفاظ على الذوق العام".

وتابعالقول إنه "سيُمنع بشكل تام إطلاق العيارات النارية، وسنحاسب كل من يفعل ذلكونطلب من المواطنين التعاون والإبلاغ عن مطلقي العيارات".