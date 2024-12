2024-12-29 15:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”. وأضاف البيان، أن “الاجتماع شهد متابعة واستعراض الإجراءات …

The post السوداني يترأس اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة first appeared on Observer Iraq.