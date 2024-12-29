مجلس البصرة يحدد موعد استجواب رئيس هيئة الاستثمار: تقرر حضوركم الثلاثاء

2024-12-29 15:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

حدد مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، موعد استجواب رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين، في مبنى المجلس لغرض الإجابة عن الأسئلة الموجهة له.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من رئيس مجلس المحافظة خلف البدران، تضمن بلاغًا لرئيس هيئة استثمار البصرة بحضور جلسة الاستجواب المقررة في جلسة مجلس المحافظة المرقمة (24) في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31 للحضور في المجلس لغرض الإجابة على أسئلة الاستجواب.

أدناه نصّ الوثيقة:







