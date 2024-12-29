المركزي العراقي يستهل الأسبوع بحوالات خارجية شكلت 90% من مبيعاته

2024-12-29 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بلغت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار أكثر من90%، يوم الأحد، بمشاركة 15 مصرفاً في مزاد العملة اليومي.

وذكرمراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 296 مليوناً و396 ألفاً و196دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستنديةوالتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالاتالخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضافأن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتماداتوالتي بلغت 268 مليوناً و496 ألفاً و196 دولاراً، بنسبة 90%% مقارنة بالمبيعاتالنقدية البالغة 27 مليوناً و900 ألف دولار.

وأشارمراسلنا إلى أن مصرفاً واحداً اشترى الدولار النقدي، فيما بلغ عدد المصارف التيقامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركاتالصرافة المشاركة في المزاد 43 شركة.