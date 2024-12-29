المشهداني يؤكد أهمية تعزيز الحوار والعمل المشترك بين الجهات التشريعية والتنفيذية

2024-12-29 15:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاحد (29 كانون الأول 2024)، أهمية تعزيز الحوار والعمل المشترك بين الجهات التشريعية والتنفيذية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المشهداني استقبل رئيس مجلس الدولة كريم خصباك"، مبينا أن "اللقاء ناقش أهمية التنسيق بين مجلس النواب ومجلس الدولة في إطار الجهود المشتركة المبذولة لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف العليا للدولة".

واضاف ان "المشهداني اكد أهمية تعزيز الحوار والعمل المشترك بين الجهات التشريعية والتنفيذية من اجل صالح العراق"، مشيراً إلى أن "التعاون المثمر بين المؤسسات يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية ويعزز من خطوات بناء الدولة".