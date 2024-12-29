الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | قصيدة الشاعر كرار الفيرادوي
فيديو | قصيدة الشاعر كرار الفيرادوي
نسخ الرابط
2024-12-29 15:20:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | حرام.. بائع سمك يكشف عن طرق صيد الأسماك في بغداد وتحذير للمواطنين
فيديو | براء فهمي يحصد البرونزية في مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي في تركيا #صباحكم
فيديو | اهالي ذي قار يشكون من تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال الشتاء
فيديو | "مجتمع فائق الشيخوخة".. كوريا الجنوبية تسجل أدنى معدل ولادة في العالم وتزايد أعدا...
فيديو | مراسل الجزيرة يكشف تفاصيل مكالمته مع والد الصحفية شذى الصباغ
فيديو | الشرع يوجه رسالة الى ايران .. كوارث تضرب العالم | نشرة اخبار الثالثة
فيديو | مواطن يؤكد: أسماك نهر دجلة في منطقة الشواكة عبارة عن ريحة نفط
فيديو | عمليات انتقـ ـامية ضد العلويين في سوريا اِعتقـ ـالات واِعـ ـدامات بذريعة موالاتهم ...