رئيس الوزراء يتلقى دعوة رسمية لزيارة اليابان

2024-12-29 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، دعوة رسمية لزيارة اليابان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير الياباني الجديد لدى العراق أكيرا إندو، بمناسبة تسنمه مهام عمله".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء تلقى دعوة من رئيس الحكومة اليابانية لزيارة طوكيو قدمها له السفير، كما تمنى رئيس الوزراء له النجاح في مهمته"، مؤكداً "تطلع العراق إلى المزيد من تعزيز أواصر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وتقوية الشراكة البناءة في مختلف مجالات التنمية، لما فيه مصلحة شعبي العراق واليابان".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه اليابان كعضو فعال على الساحة الدولية، في ما يتعلق بوقف العدوان على غزّة، ودعم الاستقرار في لبنان، وإغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى إبادة ممنهجة، فضلاً عن دورها في منع اتساع الصراع في الشرق الأوسط، وتقوية جهود الاستقرار والتهدئة".