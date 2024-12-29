وزير التجارة يوجه باستكمال خطة الدفع الإلكتروني ووضع خطة لتسويق محصول الحنطة

2024-12-29 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الأحد، باستكمال خطة الدفع الإلكتروني ووضع خطة لتسويق محصول الحنطة للموسم القادم.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة، أثير داود الغريري ترأس، الجلسة الأخيرة لهيئة الرأي في الوزارة لعام 2024، لمناقشة أهم الملفات والخطط المدرجة على جدول أعمال الهيئة، والتصويت على قرارات تهدف إلى تحسين الأداء ضمن المهام الموكلة لكل تشكيل".

وأكد الغريري، خلال الجلسة، على "أهمية تنفيذ خطة الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لتطوير الأداء وتحقيق التحول الرقمي"، مشدداً على "الإسراع في استكمال الإنجازات المتعلقة بالخطة، وضرورة متابعة تنفيذها لضمان تقديم خدمات متطورة للمواطنين وتيسير العمليات التجارية".

ووجه الوزير "بضرورة الالتزام بتوقيتات عقد جلسات هيئة الرأي، وإعداد المواضيع بشكل مسبق لمناقشتها والتصويت عليها، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئة".

وأضاف البيان، أن الجلسة تناولت عدة ملفات حيوية وخططاً استراتيجية، من أبرزها:

1-إعادة تشكيل مجالس الإدارة لشركتي تجارة الحبوب وتصنيع الحبوب، والتصويت على اختيار عضوين من ذوي الاختصاص من خارج الشركة، استنادا إلى قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل.

2-توجيه الإدارات العامة بإعداد تقارير شاملة عن خطة الدفع الإلكتروني والإجراءات المنفذة لتقديمها خلال يومين، بما ينسجم مع متطلبات تشكيلات الوزارة وضمن توجيهات مجلس الوزراء.

3-التوجيه بوضع خطة لتسويق محصول الحنطة للموسم القادم بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والأجهزة الأمنية، والحكومات المحلية، بالاعتماد على الحجز الإلكتروني المسبق لتجنب المعوقات خلال الموسم التسويقي وخصوصا مع تأمين الوزارة طاقات خزنية إضافية بسعة مليون طن لدعم هذا الجهد".

وأشار البيان، الى أن "الهيئة استمعت خلال الجلسة إلى وجهات النظر المطروحة بشأن المواضيع المدرجة، وتم التصويت على إقرارها وفقاً للنصوص القانونية والقرارات الصادرة ذات الصلة".