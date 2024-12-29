البنك المركزي يعلن عن المؤشرات الإيجابية التي تحققت بالفصل الثالث من عام 2024

2024-12-29 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن المؤشرات الإيجابية التي تحققت بالفصل الثالث من عام 2024.

وذكر بيان للبنك، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق سجل نمواً بنسبة (4.2 %) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (127.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (122.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل الائتمان النقدي الممنوح من المصارف العامة نمواً بنسبة (11.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (72.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (65.1) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023".

وذكر البنك، أن "الودائع لدى المصارف الخاصة العاملة في العراق سجلت نمواً بنسبة (14%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (18.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (16,4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل حقق الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف الخاصة نمواً بنسبة (15.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (12.2) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (10.6) تريليونات دينار في الفصل الثالث من عام 2023"، لافتاً إلى أن "هذه النسب تعكس زيادة ثقة الوحدات الاقتصادية في المصارف الخاصة العاملة في العراق".

وأضاف، أن "ودائع القطاع الخاص لدى المصارف العاملة في العراق سجلت نمواً بنسبة (3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (56.1) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (54.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023"، مبيناً أن "الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص من قبل المصارف العاملة في العراق حقق نمواً بنسبة (8.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (42.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (39.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مشدداً على أن هذه الزيادة تعكس زيادة ثقة القطاع الخاص في المصارف العاملة في العراق".

وكشف البنك، بحسب البيان، عن "تسجيل عرض النقد بالمعنى الضيق في العراق نمواً بنسبة (4.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (158.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (152.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل عرض النقد بالمعنى الواسع في العراق نمواً بنسبة (3.3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (179.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (173.9) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023".

وأكمل، أن "احتياطات الذهب لدى البنك المركزي العراقي سجلت نمواً كبيراً بنسبة (57%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (16.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (10.7) تريليونات دينار في الفصل الثالث من عام 2023"، مؤكداً أن "معدلات التضخم السنوي في العراق تعد من بين أدنى معدلات التضخم السنوي في دول المنطقة لشهري آب وأيلول من عام 2024 إذ بقيت النسبة مقبولة عند (3.7%) و(3.1%) على التوالي، وهذا يعكس الاستقرار السعري ونجاح السياسة النقدية في العراق".