تأجيل نهائي كأس الخليج إلى الرابع من الشهر المقبل

2024-12-29 15:20:02 - المصدر: واع

الكويت – واع – عبد الرحمن حميدقرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بنسختها السادسة والعشرين المقامة في الكويت إلى يوم الرابع من كانون الثاني المقبل.وذكر الموقع الرسمي للبطولة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الاتحاد الخليجي لكرة القدم، قرر تأجيل المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج ليوم واحد لتقام في الرابع من كانون الثاني المقبل، مع إبقاء مواجهتي نصف النهائي في الموعد المحدد مسبقاً يوم الثلاثاء المقبل".



